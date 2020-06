Tare: "Un anno fa potevo andare al Milan, ma il mio legame con la Lazio è troppo forte"

Intervistato da Sky, Igli Tare, ds della Lazio, è tornato a parlare del suo no al Milan un anno fa. Ecco le sue parole: "Ho avuto la possibilità di andare al Milan l'anno scorso. Non ho mai nascosto in passato la mia simpatia per il Milan di Van Basten, Gullit, Sacchi, Ancelotti e Maldini. Ma per me la Lazio è la Lazio, mi sento laziale e il legame con questo club è forte e va anche al di là della questione professionale. E' una creatura che abbiamo creato negli anni e quando vedi i frutti di questo lavoro il legame diventa ancora più forte".