Tassotti elogia Pioli: "Ha fatto crescere tanti giocatori"

Nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Mauro Tassotti ha speso parole d'elogio per Pioli e il lavoro svolto al Milan: "Ha fatto crescere tanti giocatori, ora tutti sembrano più bravi. Il Milan ha tante risorse adesso e le sta sfruttando benissimo. Basti pensare a come Pioli ha pescato dalla panchina Castillejo nel momento difficile contro il Verona. Nessuno se lo aspettava protagonista e invece lo è stato. In difesa ormai vanno uomo contro uomo. Pensi alla partita con l’Atalanta: Kjaer in pressione su Zapata e Tomori su Malinovskyi. Non hanno paura dei duelli".