Tassotti: "Il derby è una partita a sé che azzera la classifica"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Mauro Tassotti, ex rossonero, ha parlato del derby di questa sera. Queste le sue parole: "E' una partita a sè che bisogna preparare bene psicologicamente ma poi una volta entrati in campo tutto scivola via. L'Inter è più forte sulla carta e lo sta dimostrando, sarà una partita difficilissima ma le serate del derby azzerano la classifica e questa è una grande verità.