Tassotti lancia il Milan: "Con il Porto mi aspetto una squadra veloce e aggressiva"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Mauro Tassotti ha parlato della sfida di questa sera: "Non direi che questa con il Porto sia l’ultima spiaggia. Di certo non l’ultimissima. Il Milan è in grado di fare 9 punti nelle ultime 3 partite. In casa del Porto la gara è delicata, ma mi fermerei a questo termine. E del resto la situazione è stata delicata dall’inizio, con il Milan inserito in quarta fascia. Credo che per qualità di gioco e giocatori la squadra di Pioli sia molto meglio di tante squadre in seconda fascia, ma queste sono le regole. Logicamente c’è bisogno di uscire dal doppio confronto con il Porto con 4, meglio 6 punti. Il Milan può farlo. Può anche andare a vincere a Madrid, magari l’ultima partita contro un Liverpool già qualificato potrebbe essere più semplice. Mi aspetto una squadra aggressiva e veloce, pronta a fare la partita. Se arriverò la qualificazione? Al momento direi che può farcela al cinquanta per cento. Il Milan ha il carattere, la qualità e la storia per provarci. E anche la storia pesa".