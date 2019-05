Tassotti su Gattuso: "Ha fatto ciò che doveva"

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Mauro Tassotti, tra le altre cose, ha parlato anche di Gattuso: "Credo che Rino abbia fatto ciò che doveva, in questi mesi tutt’altro che facili. La stagione non è brutta, comunque vada. Semmai, il rammarico è quello di aver buttato via troppi punti quando la squadra era davanti alle rivali. Guardando alle altre pretendenti alla qualificazione Champions, molte delle big hanno avuto problemi. Inter, Roma, anche la Lazio, che s’è riscattata in Coppa Italia. L’Atalanta è andata oltre le attese e merita un discorso a parte".