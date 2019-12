Tassotti sul Milan: "Qualche giocatore di esperienza avrebbe fatto bene"

Ai microfoni di MilanNews.it, a margine dell'evento "Legends of Style" che si è svolto oggi a Milano, Mauro Tassotti, parlando del Milan, ha evidenziato l'assenza di esperienza nella squadra rossonera: "Credo che avere qualche giocatore d’esperienza in mezzo al campo e anche dietro avrebbe potuto far bene a tutti i giovani che ha il Milan. Alla fine contano i risultati, non quanto sei giovane o vecchio. Contano i punti in classifica".