Tecca: "La permanenza di Ibrahimovic e la qualificazione in Champions continueranno il percorso di crescita del Milan"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Tecca ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Non è da tutti i club dare a fiducia a un ragazzo dell'81. Il Milan ha fiducia in questo giocatore per quello che ha fatto in campo e per le qualità di leadership che ha mostrato in questo anno e mezzo. Ibrahimovic si è meritato il rinnovo del contratto e il Milan con lui è cresciuto. La squadra continuerà il suo processo di crescita e la qualificazione alla Champions League sarebbe un passo importante. Credo che questo Milan possa riuscire a entrare nelle prime 4"