Tecca su Tonali: "Vale la pena aspettarlo. Non va commesso l'errore fatto con Locatelli"

Massimo Tecca, giornalista, si è così espresso a SkySport sul centrocampo del Milan su Tonali: "È un ragazzo del 2000, si può ancora aspettare e vale la pena; le qualità ci sono e ha tutto per sfondare. Non è facile passare dal Brescia al Milan. Con questa qualità in mezzo al campo può essere stimolato a dare qualcosa in più. Non va commesso l'errore fatto con Locatelli".