Teotino: "Nuovo positivo in campionato? Se tutta la squadra deve andare in quarantena è impossibile ripartire"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Gianfranco Teotino ha parlato della ripresa del campionato. Queste le sue parole: "Nuovo positivo in Campionato? Se tutta la squadra deve andare in quarantena è impossibile ripartire. Se invece si trova una soluzione per mettere in isolamento solo il positivo, la ripartenza ha senso. Se non si riparte adesso non si riparte nemmeno a settembre."