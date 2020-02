Teotino su Paquetà: "E' disabituato a giocare nel Milan"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Gianfranco Teotino, giornalista sportivo, ha parlato di Paquetà Queste le sue parole: "Paquetà? E' disabituato a giocare nel Milan e con il Torino ha giocato in ruolo in cui non veniva schierata da ancora più tempo. Ha sbagliato tanti passaggi ma ha provato a farli, quando non si gioca da tanto tempo manca sempre un po' di sicurezza. E' stato comunque decisivo nell'azione del gol di Rebic con il passaggio filtrante per Castillejo"