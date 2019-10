Teotino sul Milan: "Bisogna mettere in discussione anche le scelte dei dirigenti e non solo quelle di Giampaolo"

Gianfranco Teotino, intervenuto a Radio Sportiva, ha commentato così a scelta del Milan di affidare la panchina a Stefano Pioli: "Sono molto perplesso sulla scelta di Pioli. Se il Milan vuole cambiare Giampaolo, anche se per me era troppo presto per farlo perché quel tipo di allenatore richiede un tempo particolare, deve puntare su un tecnico di prima categoria. Pioli è una brava persona, ma non risolverà i problemi del Milan. Giampaolo si è incartato sulla questione trequartista, non ha considerato Paquetà in quel ruolo perché lo riteneva non abbastanza decisivo nello stretto. Il problema del Milan è che bisogna mettere in discussione anche le scelte dei dirigenti e non solo quelle di Giampaolo. In estate sono stati spesi molti soldi, ma io ho sempre avuto il sospetto che il mercato non fosse stato concordato con il tecnico".