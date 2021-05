Thauvin: "Sarei potuto rimanere in Europa ma volevo divertirmi in Messico con Gignac"

Intervenuto ai microfoni de l'Equipe, Florian Thauvin ha parlato dell'addio al Marsiglia. Queste le sue parole: "Addio al Marsiglia? È stata una scelta difficile per me. Mi hanno fatto un’offerta superba, un contratto di cinque anni, migliore di quello attuale: hanno fatto di tutto per tenermi. E’ il miglior club francese, ma anche difficile e faticoso. Non volevo danneggiare la società, se non fossi stato pronto al 100%. Ho avuto l’opportunità di rimanere in Europa, con tanti interessamenti. La cosa più importante per me è divertirmi e sono sempre stato un amante dell’America Latina. Gignac ha avuto un ruolo importante, mi ha chiamato per parlarmi del progetto, poi ho parlato con i manager. Fin da subito, sono stato emozionato e convinto. Ho sempre visto Gignac divertirsi molto lì e allora ci siamo mossi rapidamente".