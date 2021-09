Theo a DAZN: "Il Milan lotta per qualcosa in più: dobbiamo giocare per lo Scudetto"

Theo Hernandez, terzino rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Milan-Venezia: "Goal, assist o balletto con Brahim? Tutte e tre belle. Brahim mi aveva detto nello spogliatoio che avrebbe fatto il balletto in caso di goal, quindi l'abbiamo fatto. Sulla mia rete la palla di Bennacer è un quasi goal".

Sulla partita: "Noi sappiamo che il Venezia è una squadra difficile, poi il mister ha fatto i tre cambi che hanno cambiato la partita. Queste partite dobbiamo vincerle, tutte, Anche sabato bisogna vincere".

Sugli obiettivi: "Piazzamento in Champions? No, qualcosa in più Dobbiamo giocare per vincere lo Scudetto".