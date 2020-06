Theo Hernandez: "Dopo quella all’Alavés, questa è la mia migliore annata"

Ai microfoni di Onda Cero, il terzino rossonero, Theo Hernandez, ha parlato della sua stagione al Milan: "Dopo quella fatta all’Alavés, questa è la mia migliore annata in assoluto. Devo dire grazie al Milan e a Maldini: non è mai facile far bene al Real Madrid e altrettanto emergere o prendere il posto in club così, o nell’Atletico Madrid, dove sono cresciuto. Neanche alla Real Sociedad ho fatto così bene".