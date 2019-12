Theo Hernandez e l'arrivo al Milan: "L'incontro con Maldini mi ha fatto cambiare idea, è un mito"

Intervistato da L'Equipe, Theo Hernandez ha spiegato perchè ha lasciato il Real Madrid per il Milan: "Avevo bisogno di giocare e il mio incontro con Paolo Maldini mi ha fatto cambiare idea. È venuto a trovarmi a Ibiza, abbiamo legato immediatamente. Maldini è un mito, probabilmente il migliore di sempre nel mio ruolo. Abbiamo parlato e mi conosceva bene. Quando è uno come Maldini che ti sceglie ti dà fiducia. Avevo ancora un contratto di 4 anni col Real, il Real è stato un passaggio importante. Nel 2017-18 ho giocato (23 partite) ho vinto la Champions e quella stagione abbiamo vinto praticamente tutto insieme a mio fratello (che vinse l'Europa League con l'Atletico Madrid ndr). Non è stato facile. L'anno scorso ero in prestito alla Real Sociedad e ho discusso con il mio agente e abbiamo deciso che era meglio per me lasciare la Spagna".