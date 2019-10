Theo Hernandez: "Sento la fiducia di Pioli. Roma? Pronti a battagliare"

In vista di Roma-Milan, Theo Hernandez ha rilasciato un’intervista ai canali social del club rossonero. Ecco le sue dichiarazioni.

Sui primi mesi a Milanello: "Sono molto contento di essere al Milan, dal primo momento in cui sono arrivato qui, i miei compagni mi hanno accolto molto bene".

Sul primo incontro con Maldini: "È stato un incontro molto piacevole e positivo, mi ha convinto a venire al Milan e per questo sono qui".

Sul primo derby: "Sono stato fermo molto tempo per l’infortunio alla caviglia e nei minuti in cui sono entrato, concessi dal mister, ho fatto molto bene. Da quel momento sto pian piano crescendo, ogni giorno e dopo ogni allenamento, e questo è ciò che voglio".

Sul recupero dall’infortunio: "A nessuno piace subire infortuni, ma sono cose che succedono. Sono stato fermo un mese, un mese e mezzo, ho recuperato in maniera rapida ma molto buona. Avevo grande voglia di tornare in campo e così è stato. A volte ho ancora un po’ di fastidio alla caviglia, ma sono lamentele da nulla. Sono cose che succedono, ora sono molto felice".

Sul primo gol in rossonero: "È stato un gol molto bello e molto speciale, la cosa più importante è stata poter aiutare la squadra, perché la squadra viene prima di tutto. A livello personale ero ovviamente felice di aver segnato, ma ciò che contava di più era la squadra: dopo questo gol abbiamo avuto la possibilità di reagire e raddoppiare, poi è successo ciò che è successo con il rigore parato da Reina. Credo che a partire da quel momento, ora anche con un nuovo allenatore, siamo molto felici e abbiamo tante motivazioni".

Sul suo post su Instagram ("Uniti più che mai"): "È un momento importante, dopo l’ultimo pareggio in casa i tifosi non erano felici ed è normale, noi volevamo vincere. Per questo ho scritto: ora dobbiamo stare tutti uniti e insieme per stare nelle posizioni più alte della classifica, abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi per fare bene".

Sul sostegno dei tifosi: "L’ho avvertito dal primo momento in cui sono arrivato qui al Milan, mi hanno mostrato molto affetto e lo apprezzo moltissimo. Sono arrivato qui per imparare, crescere e voglio restare qui a lungo".

Sulla fiducia di Pioli: "La sento. Mi ha trasmesso la fiducia di cui ogni giocatore ha bisogno, con lui stiamo imparando molto. Sono felice di essere allenato da lui".

Sulle prossime gare: "Tutte le partite sono difficili. In campo dobbiamo dare tutto, in ogni gara, e cercare di vincerle tutte. Tutti i giocatori che abbiamo in rosa sono molto buoni, ma con Kessié c’è una buona intesa e contro il Lecce abbiamo fatto una gran partita. Abbiamo avuto sfortuna, con il gol subito all’ultimo minuto, ma tutta la squadra si sta trovando bene e abbiamo tanta voglia di vincere la prossima gara".

Sulla sfida contro la Roma: "Siamo pronti, lo siamo per tutte le partite. Per lottare, battagliare fino all’ultimo minuto. Sarà una partita molto bella e difficile".