Theo non ha dubbi: "Il calcio deve ripartire, vogliamo tornare in campo"

Theo Hernandez freme dalla voglia di tornare a giocare. Ma se la Serie A non dovesse riprendere? "Non voglio immaginare questa possibilità, c’è bisogno di ripartire", ha dichiarato l’esterno francese alla Gazzetta dello Sport. "Vorremmo tornare sul campo - ha aggiunto - siamo professionisti, siamo appassionati. Vogliamo ridare ai nostri supporter la gioia di tifare e di emozionarsi per la nostra maglia e i nostri successi. Vogliamo partecipare attivamente alla riapertura del Paese, come il resto dei lavoratori che sono tornati a svolgere le loro mansioni, anche assumendosi dei rischi. Il calcio può aiutare concretamente per tornare alla normalità".