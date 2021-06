Theo rivela: "Lo sportivo che mi ha influenzato di più? Dico Benzema, Tyson, ma soprattutto Zidane"

Theo Hernandez, ai microfoni di "L’Officiel Arabia", ha rivelato chi è lo sportivo che lo ha influenzato di più nella sua vita: "Me ne vengono in mente molti. Durante la mia carriera, ho incontrato e lavorato con persone fantastiche che mi hanno dato tanto sia dal punto di vista personale che professionale. Se devo citare qualcuno direi Karim Benzema per la sua professionalità e Mike Tyson per la sua determinazione. Ma per citarne solo uno, direi Zinedine Zidane che è una persona straordinaria che mi ha insegnato molto".