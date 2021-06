Theo sulla pandemia: "Spero che tutto possa tornare presto alla normalità"

In merito alla pandemia che ha cambiato il mondo nell'ultimo anno, Theo Hernandez ha dichiarato a "L’Officiel Arabia": "Il fatto che fosse qualcosa di sconosciuto e nuovo è stato davvero pauroso. Per il mondo dello sport, il cambiamento più grosso è stato ovviamente nel rapporto con i tifosi. Mi manca molto non poterli incontrare o vederli supportarci allo stadio durante le gare. La pandemia è una cosa seria, ma spero e sono convinto che troveremo una via d’uscita per far sì che scompaia e che tutto possa tornare alla normalità. Questo al momento è il mio desiderio più importante".