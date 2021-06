Thereau: "Giroud è fenomenale. Pioli è il miglior allenatore mai avuto in carriera"

Nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport Cyril Thereau ha parlato così di Olivier Giroud, attaccante del Chelsea nel mirino del Milan, e di Stefano Pioli, attuale mister dei rossoneri:

Da francese, un giudizio su Giroud? "Fenomenale. È uno che potrebbe far gol anche a 50 anni. Sarebbe un gran colpo per il Milan. In area è una sentenza. Se c’è lui senti la pressione, sei sempre all’erta. E poi ha gli occhi della tigre. Mi piace molto anche Maignan, l’erede di Gigio".

Un buon rinforzo per il suo mentore, Pioli. "Il miglior allenatore mai avuto in carriera. Una persona d’oro, lui come il suo staff. Mi sono sempre trovato bene, sia al Chievo che alla Viola, dove ha gestito in modo esemplare la scomparsa di Davide Astori. Mi è dispiaciuto molto quando è andato via. Non se lo meritava".

L’ha mai fatto arrabbiare? "A Firenze abitavamo nella stessa strada. A Capodanno avevo comprato dei fuochi d’artificio e li sparai sulla terrazza per tutta la notte. Un po’ di caos, ci sta. Quando tornammo ad allenarci mi prese da parte con sguardo serio: ‘Cyril, sei stato tu a fare tutto quel casino?’. Sembrava arrabbiato, ma era uno scherzo".