Tirelli (Mental Coach): "Un consiglio a Gigio? Di concentrarsi su tutti i sacrifici che ha fatto per arrivare a questo punto"

Intervistato da Tuttosport, Stefano Tirelli, mental coach, ha dato questo consiglio a Gigio Donnarumma: "Il consiglio che do agli atleti nei momenti importanti della loro carriera è di pensare a ciò che hanno fatto per arrivare a quel punto. Concentrati su ciò che sei stato, su tutti i sacrifici che hai fatto, su tutto ciò che hai dovuto intraprendere e sentirti interiormente in pace per questo motivo. Da lì in poi tutto può accadere, ma già entrare in campo pensando a questo ti dà un senso di sicurezza maggiore".