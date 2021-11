TMW - Ag. Afena-Gyan: "Su di lui c'era anche il Milan"

"Va oltre quello che potevamo immaginare, sono molto felice e orgoglioso". Felix Afena-Gyan è il calciatore del momento, in casa Roma. Lanciato da José Mourinho nel finale, il giovane attaccante, già protagonista contro il Cagliari, ha deciso con la sua doppietta la vittoria dei giallorossi sul Genoa di ieri sera: "Sapevo che avesse le qualità giuste - dice Oliver Arthur, l'agente del ghanese classe 2003, a TMW - ma questo exploit è arrivato davvero in fretta, ha bruciato le tappe".

Un passo indietro, come è nato il suo trasferimento alla Roma?

"Non è stata una trattativa scontata, di solito i club italiani non usano gli slot da extracomunitari per giocatori così giovani. La Roma, soprattutto nelle persone di Morgan De Sanctis e Simone Lo Schiavo, hanno dimostrato sin da subito un grande interessamento. Voglio fargli i complimenti per quanto sono stati professionali, hanno capito subito il valore del ragazzo".

C'erano anche altri club?

"Il Milan, per esempio, era interessato. Ma, come ho detto prima, in Italia è raro che un club usi i propri slot da extracomunitari per giocatori così giovani".