TMW - Ag. Mirante: "Eravamo in sede per altro, poi la notizia su Maignan. Antonio sognava il Milan"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, il procuratore Valerio Giuffrida ha parlato dell'operazione Mirante-Milan al margine dell'evento Assoagenti. Queste le sue parole: "Contatti precedenti non ce ne sono stati, è stato un fatto del tutto inaspettato. Molto negativo per il Milan, perché Maignan stava facendo benissimo, un po' più positivo per Mirante che sta realizzando il suo sogno, ovvero giocare per il Milan".

La prima telefonata è arrivata ieri pomeriggio?

"C'è stato un incontro casuale al Milan, eravamo andati lì per altro, e dieci minuti prima avevano avuto la notizia della frattura dello scafoide".

Su Pioli.

"Come ha detto mio fratello, è naturale che si parli di rinnovo ma lasciamo che le cose evolvano in maniera naturale. Non ci si aspettava che la sua crescita fosse così positiva e esponenziale ma è stata graduale e speriamo duri ancora a lungo"