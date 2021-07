TMW - Alessio (ex vice Conte): "Giroud al Milan grande acquisto, può segnare e far segnare anche in Serie A"

Angelo Alessio, ex vice di Antonio Conte, si è così espresso in esclusiva a TMW su Olivier Giroud, suo ex calciatore al Chelsea e nuovo attaccante del Milan: "Giroud al Chelsea era un pupillo di Conte, il Milan ha fatto davvero un ottimo acquisto". Parola di Angelo Alessio, storico vice di mister Antonio Conte al Siena, alla Juventus, in Nazionale e poi appunto alla guida dei Blues. Oggi allenatore del Persija Jakarta, ha presentato così in esclusiva per TuttoMercatoWeb.com il nuovo numero 9 rossonero.



Mister Alessio, che ricordo ha di Olivier Giroud al Chelsea?

"Giroud è stato un giocatore fortemente voluto da Antonio al Chelsea, così come un elemento fondamentale per il nostro tipo di gioco".



Da temuto avversario a uomo in più...

"È andata proprio così. Giroud ci aveva tolto una FA Cup e una Supercoppa con l'Arsenal, ci aveva fatto male diverse volte da avversario. Così, a gennaio 2018, decidemmo di acquistarlo proprio per rinforzare i nostri Blues".



La sua nuova sfida si chiama Milan: cosa ne pensa?

"Olivier è un attaccante di grande esperienza, dotato di una buona tecnica e fortissimo di testa. Il Milan si è assicurato un ottimo calciatore, ha fatto un grande acquisto. Per me può continuare a segnare e far segnare anche in Serie A".



Riuscirà a rompere la maledizione del 9 secondo lei?

"Giroud ha tutte le carte in regola per fare bene anche in rossonero. Certo, sarà difficile vederlo fin da inizio partita far coppia con Ibrahimovic nel reparto avanzato di Pioli".