TMW - Angelo Alessio: "Conte vuole vincere, non escluderei il Milan"

"Non credo che il futuro di Conte sia già scritto". A spiegarlo è Angelo Alessio, ultimo vice dell'ex Juventus e Chelsea, che fa le carte al futuro del suo collega. "Andrei cauto nel mandarlo di qui oppure di là. Perché secondo me si possono aprire diversi scenari".

Quali?

"Al termine della stagione possono cambiare anche Paris Saint Germain e Barcellona. Lui non ha mai detto di no sulla possibilità di andare all'estero. Ma è ben chiaro che cerchi un progetto".

Lo cercano tutti gli allenatori.

"Lui vuole vincere, ha sempre gestito situazioni in cerca di un riscatto. Quindi ben venga la Juventus, ben venga anche l'Inter. Attenzione pure al Milan. Alla Roma oramai ha detto di no, rimangono quelle tre, in Italia".

Quando verranno sciolte le riserve?

"In qualche giorno, non vorrei dire un'ora o due. Ci sono tante possibilità, basta che si sposti qualcuno, oppure venga esonerato, per far sì che le panchine girino. Quelli bravi come Conte, Mourinho o Allegri sono cercati, si mette tutto in discussione".