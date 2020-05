TMW - Collovati: "Credo che a Rangnick vada data una possibilità"

L'ex rossonero Fulvio Collovati, intervistato in esclusiva da tuttomercatoweb.com, ha parlato di Ralf Rangnick e Julian Nagelsmann in ottica Milan:

Parlando del Milan che pensa dell'ipotesi Nagelsmann come allenatore?

"Negli ultimi anni al Milan ci sono stati tantissimi allenatori. Adesso leggo che da parte di qualcuno c'è un po' di prevenzione nei confronti di Rangnick ma invece credo che gli vada data una possibilità. Se si porterà dietro Nagelsmann sarà comunque necessario che i ruoli nella società siano chiari e che si riducano a tre figure. Un presidente, un dirigente alla Marotta che potrebbe essere Rangnick e un allenatore. E stop. Se ci sono invece sei-sette figure si crea troppa confusione. Bisogna fare come al Milan di un tempo quando c'erano Berlusconi, Galliani e Braida con compiti specifici. Per quanto riguarda Rangnick e Naglesmann non ho preclusioni. Ci hanno provato in tanti ed è giusto dare un'opportunità anche a loro. Nagelsmann ha fatto bene al Lipsia e vedremo eventualmente cosa potrà fare nel nostro campionato che in ogni caso ha più pressioni di quello tedesco"