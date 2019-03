TMW - Cucchi: "Il Milan arriva al derby con più brillantezza, spregiudicatezza e la convinzione di aver raggiunto il terzo posto"

Riccardo Cucchi, a margine dell'inaugurazione della Viareggio Cup, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com, soffermandosi sul derby di Milano: "Il Milan arriva con più brillantezza e forse più spregiudicatezza e la convinzione di aver raggiunto un traguardo molto importante con il terzo posto per ora blindato. L'Inter deve uscire dalle sue contraddizioni, dai suoi problemi anche di spogliatoio. Ha il sostegno di un grande pubblico presente sempre a San Siro e tutto sommato malgrado tutto è ancora molto vicino alla squadra. Spalletti probabilmente non ha il polso della situazione dal punto di vista tattico e forse anche psicologico. La qualità della squadra c'è, il problema forse è il rendimento forse non sempre continuo da parte di alcuni giocatori più importanti, con il caso Icardi che pesa come un macigno".