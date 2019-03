TMW - G. Galli: "Il derby di Milano ha pretese maggiori degli altri. Per il Milan non sarà una passeggiata"

A margine dell'inaugurazione della Viareggio Cup, Giovanni Galli ha parlato così ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com del derby di Milano: "Di solito chi è sfavorito alla fine tira fuori il jolly. Se uno guarda l'ultimo mese potrebbe pensare che per il Milan possa essere una passeggiata. So che non è così, so com'è il derby di Milano dove si hanno delle pretese superiori rispetto alle altre stracittadine e si chiede che sia di alto livello. Mi auguro che sia così, ci sono due allenatori tosti che stanno cercando di trasferire ai ragazzi lo spirito di appartenenza".