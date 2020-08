TMW, Massaro: "Maldini e Gazidis stanno lavorando per rafforzare la squadra"

L'ex Milan Daniele Massaro, è stato intervistato da TMW a margine del Premio Renato Cesarini

Il mio ricordo del grande Milan?

"È stato un grande progetto, partito con l'intuizione di Silvio Berlusconi e Galliani di prendere Arrigo Sacchi, affidandogli un gruppo composto da grandi giocatori che forse all'inizio non avevano capito il suo tipo di gioco. Quando ci hanno creduto, è iniziata la storia del Milan: 5 anni con Sacchi, il più grande insegnante di calcio che l'Italia abbia mai avuto, poi, per quello che mi riguarda, altri 5 anni di grandi risultati con Capello".

Il Milan post-lockdown ha gettato le basi per un futuro più solido?

"Credo di sì. Gazidis e Maldini stanno lavorando per rafforzare la squadra. Si stanno gettando le basi per il prossimo campionato, quando il Milan dovrà tornare per forza in Champions League".