TMW RADIO - A. Paganin: "Atalanta, Milan e Inter andate. Le altre lottano per il 4° posto"

"Atalanta, Milan e Inter per me sono andate. L'Atalanta ha tenuto testa al Real in 10, i valori ci sono tutti. L'Atalanta negli scontri diretti è in testa alla classifica. Se non si fosse fermata con le piccole e non avesse avuto il caso Gomez chissà dove sarebbe. Quando vuole vincere, l'Atalanta vince. Ci sarà una grande lotta per il quarto posto con Juve, Napoli, Lazio e Roma che se la giocheranno. Juve-Lazio sarà determinante". Così l'ex calciatore Antonio Paganin si è espresso ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.