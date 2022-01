TMW Radio - Amoruso: "Il Milan non ha nulla da recriminare con la Juventus"

L'ex attaccante Nicola Amoruso a TMW Radio, durante Zona Gol, ha parlato di Milan-Juventus.

Occasione persa per il Milan?

"Il Milan ha fatto la sua partita, ha giocato contro una squadra che l'ha messa in difficoltà. Non credo abbia nulla da recriminare, viaggia a un'altra velocità in termini di mentalità e qualità l'Inter. Comunque ho visto una Juve che ha lottato, a cui manca un po' di qualità ma credo che Allegri sia soddisfatto".