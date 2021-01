TMW RADIO - B. Giordano: "Milan, Mandzukic giusto rinforzo"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex attaccante Bruno Giordano. Ecco le sue parole sul Milan:

Mandzukic al Milan?

"Ci può stare ancora nel campionato italiano. Ci sono giocatori in Italia che stanno facendo benissimo con questa età. Se motivato, è un giocatore che non si risparmia".

Con l'arrivo di Mandzukic e Meité, oltre a un centrale di difesa, il Milan si rinforza per lo Scudetto?

"Può dare una grande mano, soprattutto se recupera altri giocatori fuori per infortunio. A livello di rosa sarebbe a sia qualitativamente che numericamente un pericolo vero per Inter e Juve. Meglio uno come Mandzukic che nulla. Di sicuro sa che può essere un'alternativa e non un titolare".