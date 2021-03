TMW RADIO - B. Giordano sul Milan: "Ha fatto diventare una partita difficile come quella di Verona abbastanza semplice"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano. Ecco le sue parole sul Milan: "Spero che il Milan possa ritrovare dei giocatori importanti, come Calhanoglu, oltre a Ibra. Nelle prime 4 posizioni ci può stare tranquillamente, lo dimostra l'andamento della stagione. Hanno reagito al momento di difficoltà e con una squadra di U21 ha fatto diventare una partita difficile come quella di Verona abbastanza semplice. Mi auguro che possa recuperare alcuni elementi, per il bene del campionato, per lottare per lo Scudetto. Alla lunga le paghi le assenze, ma finora la stagione è stata straordinaria".