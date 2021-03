TMW RADIO - Bergonzi: "Fazio non può applaudire così l'arbitro, doveva essere espulso"

A parlare dell'arbitraggio di Guida in Roma-Milan è intervenuto al Maracanà Show di TMW Radio l'ex fischietto Mauro Bergonzi: "Il rigore concesso al Milan? Ne sono stati dati diversi, dal campo fai fatica a vederlo. Se il Var ti richiama, il pestone c'è e sei in area, non puoi far altro che dare il penalty. Per me poi è un pestone, bisogna capire quanto è determinante per determinare un fallo. Guida ha arbitrato soltanto 5 partite, è stato fuori per un infortunio muscolare. Secondo me è stata sbagliata la designazione, soprattutto dal punto di vista fisico. Era sempre lontano dall'azione perché non era a posto fisicamente. In una gara così veloce non era presentabile, la sua direzione di gara è stata incerta. Forse c'era anche il rigore per la Roma e anche quello su Leao poco dopo, ma il primo non lo avrei dato. E poi sottolineo: Fazio non può applaudire così l'arbitro. Quello doveva essere rosso".