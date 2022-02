TMW RADIO - Braglia: "Corsa scudetto? Se non fosse forte il Milan non sarebbe lì"

Ospite a TMW Radio, durante "Maracanà", l'ex portiere Simone Braglia ha detto la sua sul Milan e sulla corsa scudetto: "Non credo sia la meno forte. Nel suo percorso ha avuto diversi infortuni di giocatori chiave. L'alternanza e la poca profondità della rosa può aver inciso sulla continuità di risultati. Il Milan, se non fosse forte, non starebbe lì. E' una delle squadre più giovani del campionato, è vero che ci sono Ibra e Giroud, ma io due così vorrei sempre averli, perché ti risolvono le partite come il derby. La lotta per lo Scudetto è aperta. E' vero che l'Inter ma anche il Napoli hanno qualcosina in più, ma occhio alla Juventus, che può vincerle tutte da qui alla fine. Potrebbe non bastare, ma se le altre lì davanti continuano così potrebbero farla rientrare. L'impressione è che la Juve ritorni sotto. Nei prossimi 15 giorni l'Inter si gioca molto della stagione e ha tutte le possibilità per vincerlo. Ma se dovesse perdere qualche altra partita, potrebbe non aiutare".