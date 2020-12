TMW RADIO - Braglia: "Milan, c'è spirito di squadra. Tanti giocatori stanno crescendo”

L'ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante il Maracanà Show, ha detto la sua sul posticipo Milan-Parma:

Pari del Milan in rimonta:

"Partite come queste è facile perderle. Invece c'è uno spirito di gruppo che riesce a superare anche queste insidie".

Male Rebic. Sente il peso delle responsabilità?

"Una serata storta può capitare. Certo, per stare là in cima qualcosa d'importante ci vuole, soprattutto costanza di rendimento".

Si comincia a sentire l'assenza di Ibrahimovic?

"No, perché comunque ha trovato dei trascinatori in Calhanoglu e Theo Hernandez. Cosa doveva fare di più stasera? Al di là dell'assenza dello svedese, all'interno del Milan stanno crescendo in personalità tutti".