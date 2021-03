TMW Radio - Braglia su Donnarumma: "Ad oggi non c'è nessuno che può sostituirlo"

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio' l'ex portiere Simone Braglia ha parlato della situazione Donnarumma in casa Milan. Queste le sue parole:

Donnarumma, si cerca il rinnovo. Come finirà?

"Da un lato c'è la società che ha aspettato fino ad oggi, mentre magari doveva sbrigarsi prima, con lui ma anche con altri giocatori. Io credo che solo Donnarumma possa decidere, l'agente fa il suo mestiere e cerca di far guadagnare di più il suo assistito. Si dovrebbe rientrare nella normalità, parliamo di un ventenne che guadagnerebbe comunque 8 milioni invece che dieci, potrebbe guadagnarne così col prossimo contratto. Per me si dovrebbe tornare a essere esempi di vita per i giovani e delle bandiere".

Quale potrebbe essere il sostituto di Donnarumma per il Milan?

"Ad oggi non c'è nessuno che può sostituirlo. Se dovesse saltare, mi dicono che Areola sarebbe un profilo che potrebbe andare".