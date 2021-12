TMW RADIO - Braglia sul Milan: "Senza coppe avrà più chance di vincere lo Scudetto"

In merito all'eliminazione del Milan dalla Champions League, l'ex portiere Simone Braglia ha dichiarato a TMW Radio:

Milan però ora fuori da tutte le coppe. Sarà un vantaggio?

"Ci sono step che nel calcio vanno rispettati. Sarebbe stato meglio che rimanesse in coppa, arrivare subito ai vertici non è possibile per una squadra che si è appena rifondata. Lo step del campionato è quello da cui passare obbligatoriamente. Essere usciti dà più chance per lottare per lo Scudetto".

Se non dovesse centrare lo Scudetto, cambierebbe il giudizio su Pioli?

"No. Dobbiamo sempre ricordarci dov'era il Milan prima della pandemia e il grande merito è della società e di Pioli. Questa squadra ha un senso e un futuro grazie a chi ha assemblato questo gruppo".