TMW Radio - Brambati: "Il mercato finisce ad agosto ma il Milan ha già speso tanto"

A parlare di mercato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Come vede ora la griglia del campionato?

"Credo che oggi le campagne acquisti non sono neanche cominciate, quindi non si può dare neanche un giudizio provvisorio. E' vero che mancano 20 giorni all'inizio del campionato ma il mercato finisce a fine agosto. Per me l'Inter rimane una delle favorite, insieme alla Juventus, che si è molto avvicinata soprattutto con l'acquisto di Allegri. La rosa già lo scorso anno era valida, Allegri può rivalutare alcuni elementi".

E il Milan?

"Ha speso tanto, alla faccia della crisi, non so se ha speso bene, ma ha speso anche per andare a colmare il gap di mercato per aver perso Donnarumma e Calhanoglu".