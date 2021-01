TMW Radio - Bucchioni: "Il Milan ha pagato assenze importanti. C'è tutto per ripartire"

Intervenuto ai microfoni di 'Tmw Radio' Enzo Bucchioni ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan ha subito la peggior sconfitta. Quella con la Juve è stata immeritata, ieri è stata una sconfitta su cui riflettere. Ci sono delle attenuanti: ci sono giocatori che sono imprescindibili. Il Milan non può prescindere da Calhanoglu, inoltre per affrontare l'Atalanta devi essere al meglio fisicamente. Occhio all'Atalanta per la corsa Scudetto. Ma in generale questo Milan è andato al di sopra delle sue possibilità. E il campionato, prima o poi, ti presenta il conto. Ora le alternative ci sono. C'è comunque tutto per ripartire".