TMW Radio - Cagni: "Il campionato se lo giocano Juventus e Inter, forse si intrometterà il Milan"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi Cagni ha parlato delle possibili favorite per il campionato della prossima stagione. Queste le sue parole: "Non credo sarà un mercato importante per il Napoli, se rimangono questi si gioca l'accesso alla Champions, perché il campionato se lo giocano Juventus e Inter, forse si intrometterà il Milan".