TMW RADIO - Caputi: "La lotta scudetto è ancora a tre"

Massimo Caputi, noto giornalista, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, anche della corsa scudetto. Ecco le sue parole: "Se sarà corsa Inter-Milan? Per me è ancora a tre. Ci sono ancora 30 punti e le distanze sono minime, non c'è una più forte delle altre in maniera così netta. L'Inter torna con un ko onorevole e qualche giocatore acciaccato. Credo che già nel prossimo turno vedremo partite per nulla scontate. Ad oggi la lotta Scudetto è ancora a tre".