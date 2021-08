TMW Radio - Cardone: "Florenzi può essere molto utile, è anche molto motivato"

Giuseppe Cardone, ex difensore prodotto del vivaio rossonero, si è così espresso in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, sull'arrivo di Alessandro Florenzi al Milan: "Credo che lo abbiano fatto perché era un giocatore prendibile a cifre accettabili e di grande affidamento. Può fare il terzino o essere il sostituto di Calabria: all'interno della squadra rossonera può essere molto utile. E' un giocatore di caratura internazionale che anno scorso ha giocato in una squadra come il PSG. Ha esperienza ed è una scelta azzeccatissima perché il Milan è mediamente giovane. Mi sembra un ragazzo perbene e leggo che è anche molto motivato".