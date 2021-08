TMW Radio - Cardone: "Per qualità umane e prospettive potrebbe essere la stagione di Tonali"

Giuseppe Cardone, ex difensore prodotto del vivaio rossonero, si è così espresso in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, sulla possibile rivelazione stagionale del Milan: "Per qualità umane e per la prospettiva che ha penso che possa essere la stagione di Tonali. Mi aspetto molto anche da Tomori perché è un giocatore di qualità assoluta e averlo preso a 28 milioni con i prezzi che ci sono in giro è un grandissimo affare".