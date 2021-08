TMW Radio - Cerruti: "Brahim Diaz non basta a Pioli. Si cerca un altro nome sul mercato"

Il giornalista Alberto Cerruti a TMW Radio, durante Maracanà, è tornato sul primo Milan di Pioli al debutto in campionato: "Ieri a Genova se fosse finita in parità non sarebbe stata un'ingiustizia. Ho visto un Milan che ha saputo soffrire per tre punti preziosi. Non ho capito la sostituzione di Brahim Diaz, quando è uscito lui la squadra si è abbassata troppo. Temo che Pioli non abbia troppa fiducia nella continuità del ragazzo, personalmente l'ho sempre preferito a Calhanoglu, ma evidentemente nella testa di Pioli non ha la continuità e per questo magari il Milan cerca un'alternativa sul mercato. Nomi ce ne sono tanti, ma ad una settimana dalla chiusura ancora non hanno trovato il nome che cercavano. Questo vuol dire che il Milan magari non è convinto di Adli, ma magari secondo Pioli Brahim Diaz non basta perché magari cerca giocatori più fisici in quel ruolo.