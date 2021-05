TMW RADIO - Cobolli Gigli: "Juventus, contro il Milan non c'è stata partita"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli. Ecco le sue parole sulla sconfitta di ieri della Juventus contro il Milan: "L'abbiamo persa sul serio, non per poco. Il Milan ha giocato bene, dopo i primi 5-6 minuti in cui ci eravamo illusi, il Milan è cresciuto. Gli avversari correvano e si muovevano in modo che i nostri non riuscivano a stargli dietro. E poi un bel gioco, mentre noi abbiamo giocato sempre in orizzontale. Non c'è nessuno che si salvi, forse solo il portiere che ha parato il rigore. Ero convinto che ci sarebbe stata partita vera, con la Juve che avrebbe potuto riscattare il suo onore, oltre che l'obiettivo Champions".