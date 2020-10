TMW Radio - Colantuono: "Il Milan è diventata una macchina quasi perfetta"

Stefano Colantuono, ex calciatore e tecnico, ha parlato delle italiane nelle Coppe e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni sul Milan: "Il Milan è molto lanciato. Vincere aiuta a vincere e ora il Milan è diventata una macchina quasi perfetta. La Roma sta facendo altrettanto bene, quindi lunedì credo sarà una bella partita, equilibrata, ma vuoi per entusiasmo e meccanismi di gioco consolidati sono favoriti i rossoneri. Vanno fatti i complimenti a Pioli che ha creato un bel giocattolo che ora sembra inarrestabile".