TMW Radio - Cuoghi: "I dirigenti del Milan si stanno comportando molto bene non pensando a quello che non è andato in passato"

L'ex calciatore e tecnico Stefano Cuoghi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del paragone tra la situazione di Locatelli e Tonali. Queste le sue parole: "Locatelli veniva dal settore giovanile, mentre Tonali è stato comprato dopo un anno di A. Non devi avere paura di tenerlo o no perché con un giocatore è andata male. Devono analizzare la situazione in maniera razionale, se ha dato e può dare il suo contributo al Milan. Io credo che i dirigenti del Milan si stanno comportando molto bene in ogni ambito, lavorano non pensando a quello che non è andato in passato".