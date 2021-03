TMW RADIO De Paola: "Milan, cifre sballate per i rinnovi di Donnarumma e Romagnoli"

Paolo De Paola "Sandulli parla di furbizia e slealtà riferimento gravissimo..." Antonello Valentini "Ceferin non può mettere limiti all' Italia per l' Europeo, comanda la situazione sanitaria" Paolo De Paola " Prenderei Aguero, ormai Dybala è in uscita. Il Milan non deve dare 10 milioni a Donnarumma" Daniele Garbo "Romagnoli non è un giocatore imprescindibile per il Milan"

Il giornalista Paolo De Paola a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma: "Sarà anche il miglior portiere del mondo, ma sbaglia il Milan a dare 10 milioni. 8 milioni non è una cifra così bassa per un portiere. 6 milioni per Romagnoli? Ma li vale? Per me no. Sono tutte cifre sballate quelle che si sentono ora nel calcio. Per alcuni giocatori come Ronaldo e Messi, anche per il business, vanno bene certe cifre, ma per altri no".