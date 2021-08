TMW Radio - Di Gennaro: "Bilanci in ordine e Maldini in grande spolvero: il Milan farà bene"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e attuale commentatore tecnico, si è così espresso a TMW Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, sul Milan: "Sta facendo bene da diversi anni, c'è armonia in società, sono rimasti quasi tutti i calciatori... A me piace. Credo che faranno altri 2-3 acquisti di livello, hanno preso Giroud e Florenzi che hanno esperienza. Fosse arrivato un anno fa il centravanti al posto di Mandzukic potevano fare anche qualcosa di più. Hanno il ricambio di Theo Hernandez, Ibrahimovic sta guarendo, Bennacer e Kessié rimarranno... Il club mantiene i bilanci in ordine, Maldini è in grande spolvero e il Milan farà bene in campionato e in Champions League. Hanno perso Donnarumma, ma Maignan non lo vedo così male".